В Шереметьеве ответили на претензии Лободы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В дирекции по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево прокомментировали инцидент с певицей Светланой Лободой.

Ранее СМИ сообщали, что 11 января Лобода осталась недовольна условиями обслуживания VIP-гостей в Шереметьеве и якобы устроила скандал из-за этого.

Представитель аэропорта рассказал, что певице были оказаны все услуги в полном объеме, кроме электрокара для VIP-клиентов, от которого она добровольно отказалась.

В аэропорту Агентству "Москва" напомнили, что во время инцидента Лобода нарушала российское законодательство, поскольку употребляла нецензурную лексику.

На видео, опубликованном в Сети, работники сервисной службы принесли извинения певице, однако она не приняла их и пригрозила "привлечь знакомых и разобраться в ситуации".

