Артистка Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту "Шереметьево"

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту "Шереметьево", передает РИА Новости, ссылаясь на портал "Клопс".
Лобода заявила, что VIP-гостей обслуживают плохо, сервис аэропорта сильно хромает. Об этом рассказал очевидец инцидента, который также снял происходящее на видео. По его словам, сотрудники VIP-зала аэропорта не встретили певицу сразу после паспортного контроля, и ей пришлось идти пешком.
На видео работники сервисной службы пытались извиниться. Лобода не приняла извинений и пообещала "привлечь знакомых и разобраться в ситуации".
"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно", – заявила артистка.
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