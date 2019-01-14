Артистка Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту "Шереметьево"

ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту "Шереметьево", передает РИА Новости, ссылаясь на портал "Клопс".

Лобода заявила, что VIP-гостей обслуживают плохо, сервис аэропорта сильно хромает. Об этом рассказал очевидец инцидента, который также снял происходящее на видео. По его словам, сотрудники VIP-зала аэропорта не встретили певицу сразу после паспортного контроля, и ей пришлось идти пешком.

На видео работники сервисной службы пытались извиниться. Лобода не приняла извинений и пообещала "привлечь знакомых и разобраться в ситуации".

"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Я хочу, чтобы меня обслуживали, если я плачу за это деньги, четко и правильно. А вы не делаете все возможное, чтобы мне было комфортно", – заявила артистка.