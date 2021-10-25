Умер актер из сериала "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер – СМИ

Фото: кадр из сериала "Друзья", реж. – Г. Хэлворсон, К. Брайт, М. Лембек, производство – Bright/Kauffman/Crane Productions
Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший роль Гантера в сериале "Друзья", скончался в Соединенных Штатах. Об этом сообщает портал TMZ.
Тайлеру было 59 лет. По информации издания, он умер утром в воскресенье, 24 октября, у себя дома в Лос-Анджелесе.
С 2018 года актер боролся с раком простаты четвертой стадии. О своей болезни Тайлер рассказал только только спустя три года.
"Миру он был известен как Гантер из популярного сериала "Друзья", но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, сторонника распространения осведомленности о раке и любящего мужа", – приводит издание заявление семьи актера.
В июне стало известно, что болезнь успела распространиться на кости и позвоночник, что привело к параличу конечностей. Тайлер прошел гормональную терапию, однако во время пандемии его состояние ухудшилось и была назначена химиотерапия.
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