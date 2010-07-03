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14:49

Бейонсе намерена сделать имя дочери "товарным знаком"

культура за рубежом

14:49

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Фото: ТАСС/EPA/ETIENNE LAURENT

Бейонсе хочет запатентовать имя своей дочери после того, как организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем ребенка певицы – Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter), сообщает The Blast.

Бейонсе уже подала в суд и намерена сделать имя дочери "товарным знаком", поскольку девочка – "культурная икона" и "звезда детской моды".

Певица обвинила Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.

Организатор же заявляет, что владела торговой маркой с таким названием три года до рождения Блю Айви Картер, которая появилась на свет в январе 2012 года.

Ранее Бейонсе заняла вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes. Этот же журнал признал мужа певицы – Jay-Z – самым богатым рэп-исполнителем в мире.

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культура за рубежом

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