Жена назвала причину смерти Максима Пинскера

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вызванная пневмонией остановка дыхания стала причиной смерти актера Максима Пинскера, сообщила его бывшая жена Ирина Пинскер.

В беседе с "Московским комсомольцем" она опровергла информацию о том, что актер скончался якобы из-за заражения крови.

Пинскер уточнила, что пневмония не была связана с коронавирусной инфекцией. Оказала влияние на состояние артиста и сердечная недостаточность.

О смерти Пинскера стало известно накануне. Актер умер в возрасте 58 лет в Москве. Максим Пинскер окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году, затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других.

