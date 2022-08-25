Прощание с актером Пинскером состоится 27 августа

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с актером Максимом Пинскером состоится в субботу, 27 августа, в Николо-Архангельском крематории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшую супругу артиста Ирину Пинскер.

Прощание состоится в 10:45 на Окольной улице, 4.

Пинскер также рассказала, что официальной причиной смерти актера является отек легких, из-за чего остановилось дыхание.

"Не ковид. И сердечная недостаточность", – уточнила она.

Бывшая жена актера назвала его талантливым, светлым и умным человеком.

О смерти Пинскера стало известно накануне. Актер умер в возрасте 58 лет в Москве. Максим Пинскер окончил Школу-студию МХАТ в 1992 году, затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по ролям в сериалах "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", фильмах "Дурак", "Тяжеловес" и других.

