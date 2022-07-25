Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президента московского Театра сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сообщает РИА Новости.
По словам художественного руководителя театра Сергея Газарова, сейчас артист отдыхает.
"Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает, – может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", – сказал он.
Во вторник 19 июля Ширвиндту исполнилось 88 лет. Ранее артист рассказал о своем самочувствии после сообщений СМИ о проблемах артиста с сердцем. По его словам, это были просто проверки. Актер отметил, что у поклонников его творчества пока нет поводов переживать.
Телеграм-канал Mash сообщал, что народному артисту РСФСР стало плохо в загородном доме. При этом при врачебном осмотре у Ширвиндта выявили нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.
В сентябре 2021 года Александр Ширвиндт покинул пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Поводом для своего решения артист назвал возраст.
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