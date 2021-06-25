Объявлены будущие лауреаты почетных "Оскаров"

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Академия кинематографических искусств и наук США объявила, кто в 2022 году получит премию "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе, передает РИА Новости.

Речь идет о так называемом почетном "Оскаре". Эта премия предусмотрена в случае достижений, не включенных в критерии существующих наград.

Лауреатами выбраны актеры Сэмюэл Л. Джексон (номинировался на "Оскар" за роль в "Криминальном чтиве" и Лив Ульман (была звездой фильмов Ингмара Бергмана), а также актриса и режиссер Элейн Мэй.

Награду имени Джина Хершолта также получит актер Дэнни Гловер, звезда серии боевиков "Смертельное оружие". Таким образом будет отмечен вклад артиста в дело гуманизма.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 января 2022 года в Лос-Анджелесе. Примечательно, что изначально мероприятие планировали на 27 февраля, после чего перенесли на 27 марта.