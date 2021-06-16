Церемонию вручения ТЭФИ могут провести в конце 2021 – начале 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Церемонию вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ могут провести в конце этого года или в начале следующего в традиционном формате. Об этом рассказал председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

"Осенью вряд ли, потому что мы хотим провести полноценную, праздничную церемонию", – отметил он во время пресс-конференции.

Ранее американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар" на 27 марта 2022 года.

До этого сообщалось, что церемония состоится 27 февраля 2022 года. По словам организаторов, мероприятие будет проводиться в Dolby Theatre.