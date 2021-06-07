Фото: AP Photo/Nathan Strange
Стали известны лауреаты премии BAFTA TV 2021. Об этом сообщает News.ru.
По мнению жюри, лучшим драматическим сериалом этого года стал проект сервиса Amediateka "Спаси меня", а лучшим мини-сериалом – "Я могу тебя уничтожить". Он же стал лауреатом в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший сценарист драматического сериала" и "Лучшая актриса в драматическом сериале". Все их забрала Михаэла Коэл. Лучшим комедийным сериалом признан "Внутри девятого номера".
Софи Уиллан стала лучшим сценаристом комедийного сериала. Лучший телефильм – Sitting In Limbo.
Российская документальная картина "Добро пожаловать в Чечню" оказалась отмечена в категории "Международный фильм". Дэвид Фрэнс в своей работе рассказал о представителях сообщества ЛГБТК+, проживающих в республике, и их вынужденном переселении в другие страны из-за существующих угроз. В частности, в фильме говорится о похищениях и исчезновениях людей, тюремных заключениях и пытках. Картину транслировал сервис HBO.
Из актеров, помимо Коэл, получить маску удалось снявшемуся в сериале "Нормальные люди" Полу Мескалу, Эйми Лу Вуд, сыгравшей в "Половом воспитании", исполнителю одной из ролей в комедийном сериале "Эта страна" Чарли Куперу. Лучшим актером второго плана стал Малачи Кирби, сыгравший в "Голосе перемен".
Ранее стали известны лауреаты премии "Оскар". Триумфатором церемонии, как и ожидали критики, стала картина "Земля кочевников". Это драма о современных бездомных, которые колесят по США.
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