Давид Манукян заменит Бузову в роли ведущего "Дома-2"

Фото: tiktok.com/@dava_m
Бывший молодой человек Ольги Бузовой блогер Dava (Давид Манукян) войдет в состав ведущих телепроекта "Дом-2". Об этом сообщает РИА Новости.
"Новым ведущим одного из самых обсуждаемых реалити-шоу "Дом-2" станет популярный певец и видеоблогер Dava. Вести проект Давид Манукян будет вместе с постоянными ведущими шоу – Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым", – рассказали в пресс-службе канала "Ю".
Изначально место в числе ведущих было отведено самой Ольге Бузовой, однако певица и блогер впоследствии отказалась от участия в проекте.
Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом "Дом-2" 18 декабря 2020 года. На решение повлияли низкие рейтинги и потеря рекламодателей.
Позднее стало известно, что проект перезапустят на телеканале "Ю". Сообщалось, что трансляции будут вести дважды в день, привычный формат реалити останется без изменений.
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