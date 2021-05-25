Давид Манукян заменит Бузову в роли ведущего "Дома-2"

Фото: tiktok.com/@dava_m

Бывший молодой человек Ольги Бузовой блогер Dava (Давид Манукян) войдет в состав ведущих телепроекта "Дом-2". Об этом сообщает РИА Новости.

"Новым ведущим одного из самых обсуждаемых реалити-шоу "Дом-2" станет популярный певец и видеоблогер Dava. Вести проект Давид Манукян будет вместе с постоянными ведущими шоу – Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым", – рассказали в пресс-службе канала "Ю".

Изначально место в числе ведущих было отведено самой Ольге Бузовой, однако певица и блогер впоследствии отказалась от участия в проекте.

Телеканал ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом "Дом-2" 18 декабря 2020 года. На решение повлияли низкие рейтинги и потеря рекламодателей.

Позднее стало известно, что проект перезапустят на телеканале "Ю". Сообщалось, что трансляции будут вести дважды в день, привычный формат реалити останется без изменений.