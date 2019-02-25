Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Куликов

Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в больнице до конца недели. Сейчас ее обследуют врачи. Об этом сообщила внучка актрисы Анна Шукшина.

"Она еще всю неделю будет лежать, до пятницы точно. Ей делают разные обследования. Она хорошо себя чувствует, просто нужно сделать ряд определенных исследований", – цитирует ее слова Агентство "Москва".

Самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. По данным СМИ, актриса пожаловалась на острую боль в груди. Ее в срочном порядке доставили в больницу. Известно, что актриса недавно проходила плановое обследование.

Как ранее рассказала ее внучка, народную артистку РСФСР доставили в больницу с подозрением на инфаркт, однако он не подтвердился.