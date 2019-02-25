Госпитализированная Федосеева‐Шукшина недавно проходила обследование

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Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которую накануне доставили в больницу с повышенным давлением, недавно проходила плановое обследование. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Людмилу Николаеву – пресс-секретаря продюсера, супруга актрисы Бари Алибасова.

"Совсем недавно она проходила плановое обследование", – сообщила Николаева, добавив, что об инфаркте ей ничего не известно.

Ранее сообщалось, что самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. По данным СМИ, актриса пожаловалась на острую боль в груди. Ее в срочном порядке доставили в больницу.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других. В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.