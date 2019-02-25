Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее госпитализации

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу с подозрением на инфаркт, однако он не подтвердился, сообщает Агентство "Москва".

По словам ее внучки Анны Шукшиной, сейчас артистка в сознании, все подозрения врачей сняты. Когда Федосееву-Шукшину выпишут, внучка пока не знает.

Самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. По данным СМИ, актриса пожаловалась на острую боль в груди. Ее в срочном порядке доставили в больницу. Известно, что актриса недавно проходила плановое обследование.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других. В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.