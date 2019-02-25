Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:20

Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее госпитализации

культура происшествия

12:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в больницу с подозрением на инфаркт, однако он не подтвердился, сообщает Агентство "Москва".

По словам ее внучки Анны Шукшиной, сейчас артистка в сознании, все подозрения врачей сняты. Когда Федосееву-Шукшину выпишут, внучка пока не знает.

Самочувствие 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось вечером 24 февраля. По данным СМИ, актриса пожаловалась на острую боль в груди. Ее в срочном порядке доставили в больницу. Известно, что актриса недавно проходила плановое обследование.

Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и других. В 1984 году актриса получила звание народной артистки РСФСР. В ноябре 2018 года она вышла замуж за музыканта Бари Алибасова.

культура происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика