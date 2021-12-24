Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой "; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

Лента "Человек-паук: Нет пути домой" стала самым кассовым голливудским фильмом 2021 года. Картина собрала в прокате 800 миллионов долларов, сообщает радио "КП".

Нового "Человека-паука" опережают только китайские фильмы "Битва при Чосинском водохранилище" и "Привет, мам". В прокате они собрали 902 и 882 миллиона долларов соответственно.

До этого самой кассовой голливудской кинокартиной за время пандемии был фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Прокатные сборы ленты превысили 733 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого фильма франшизы о Джоне Уике на 24 марта 2023 года. Изначально предполагалось, что в кинотеатрах новинка появится 27 мая 2022 года.

