BadComedian высказался о тренде на южнокорейские сериалы

Фото:youtube.com/"вДудь"
Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, в разговоре с Москвой 24 назвал ожидаемым бум на южнокорейские сериалы.
Ранее новый южнокорейский мини-сериал "Зов ада" обошел другой нашумевший хит "Игру в кальмара", заняв первое место в рейтинге самых просматриваемых телешоу американского стримингового сервиса Netflix. По сюжету, действия в нем происходят в 2023 году: некоторые люди начинают получать предсказание о своей смерти. После этого точно в назначенное время за ними являются демоны и убивают.
"К этому все шло. С каждым годом корейская культура становилась все популярнее в музыкальном плане, в плане фильмов. Фильмы получали "Оскар", потом музыка всевозможные награды начала получать. А сейчас, так как идет бум, естественно, дошла очередь и до сериалов. Теперь и сериалы во всем мире известны и голос Кореи звучит на весь мир", – объясняет Баженов.
Однако, по словам кинокритика, южнокорейским сериалам все же многое прощается.
"Например, есть скупые диалоги, но ты это прощаешь, потому что это другая культура. Наверное, у них там принято так говорить. А если тот же диалог перевести в российские реалии, мы не поверим, что такой разговор может происходить. Поэтому многое прощается, безусловно", – подчеркнул он.
В октябре южнокорейский сериал "Игра в кальмара" был признан самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Компания назвала его самым просматриваемым за всю историю сервиса.
По сюжету, персонажи сериала, имеющие финансовые проблемы, отправляются на остров и участвуют в играх, проигрыш в которых означает смерть. Чтобы дойти до конца и выиграть 40 миллионов долларов, им предстоит пройти шесть детских игр.
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