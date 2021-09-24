Московская международная книжная ярмарка открылась в "Экспоцентре"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Она продлится с 24 по 27 сентября.

Ожидается, что свыше 200 издательств со всей России представят на ней книги различных жанров, учебную и детскую литературу, комиксы. Кроме того, в рамках ММКЯ планируются различные мероприятия, всего более 300: мастер-классы, открытые дискуссии, а также встречи с авторами, в частности с Наринэ Абгарян, Дарьей Донцовой, Вадимом Пановым и другими.

Между тем музеи, в числе которых Пушкинский музей и "Гараж", фонд "V-A-C", и другие организации презентуют новые книги по искусству, расскажут о своих выставках и образовательных проектах.

Также в рамках ярмарки предусмотрены деловая и детская программы. Первая предназначена для профессионалов книжного дела: они примут участие в конференциях, на которых обсудят состояние отрасли, использование современных технологий для продвижения книг и другие сопутствующие вопросы. В детской же секции ММКЯ пройдет презентация детского литературного конкурса имени Корнея Чуковского, состоится фестиваль короткого рассказа "Кора" и международный конкурс юных иллюстраторов New Dreams.

На ММКЯ состоится и форум "КНИГАБАЙТ. Будущее книги", посвященный электронным форматам изданий. На нем выступят писатели, литературные критики, сотрудники библиотек, эксперты в области книгоиздания из России, США, Германии и Польши. А Российская государственная детская библиотека совместно с Биеннале иллюстрации в Братиславе (BIB) организует выставку иллюстраций, которые создали более 300 художников из 25 стран мира.

Директор ММКЯ Андрей Гельмиза отметил, что ярмарка будет проходить в обычном формате, однако вход будет осуществляться по сеансам, чтобы избежать очередей на входе. Для заранее потребуется заранее приобрести билеты на определенное время.

Ранее глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что 25 сентября в Москве откроется Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. В рамках него предусмотрены мастер-классы, лекции и интеллектуальные состязания для людей всех возрастов.

