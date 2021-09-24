На ВДНХ отметят День туризма

Фото: пресс-служба ВДНХ
Специальная программа ко Дню туризма пройдет на ВДНХ с 25 по 27 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы
"27 сентября, во Всемирный день туризма, и в выходные накануне на ВДНХ, одной из главных точек притяжения столицы, которую ежегодно посещают миллионы гостей со всего мира, пройдут бесплатные экскурсии и лекции", – говорится в сообщении.
Три дня подряд в 12:00 и 16:00 для посетителей будут проводить экскурсии, посвященные композиции "Рабочий и колхозница". Там расскажут об истории монумента Веры Мухиной и его появлении на ВДНХ.
Участники экскурсии смогут подняться на крышу одноименного павильона, откуда открывается живописная панорама на территорию главной выставки страны. Это будет бесплатно, однако нужна предварительная регистрация. Экскурсия продлится 40 минут, начало – от стилобата павильона "Рабочий и колхозница".
26 сентября в 15:00 и 18:00 пройдет тематическая экскурсия "Как кириллица по Руси путешествовала". Она состоится в центре славянской письменности "Слово". В 16:00 пройдет космический дайджест, на котором председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник расскажет о первой полностью туристической миссии в космос.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят региональную акцию "День туризма". Жители и гости Московской области смогут посетить один из 13 государственных музеев бесплатно.
Подробная программа мероприятий размещена на официальном сайте министерства культуры Подмосковья. Как подчеркнули в правительстве региона, все экскурсии проведут в соответствии с обозначенными Роспотребнадзором мерами безопасности.
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