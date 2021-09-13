Один из 13 государственных музеев Подмосковья можно будет посетить бесплатно 25-26 сентябр

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Подмосковье запустят региональную акцию "День туризма". Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Жители и гости Московской области смогут посетить один из 13 государственных музеев бесплатно", – уточняется в публикации.

Подробная программа мероприятий размещена на официальном сайте министерства культуры Подмосковья. Как подчеркнули в правительстве региона, все экскурсии проведут в соответствии с обозначенными Роспотребнадзором мерами безопасности.

Как сообщают эксперты сервиса OneTwoTrip, осенью 2021 года россияне предпочитают искать туры и перелеты внутри России. Наибольшей популярностью у туристов пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, на третьем месте – Сочи.