Сиквел фильма "Непосредственно Каха" хотят запретить к показу в России

Фото: кадр из фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм"; режиссер – Виктор Шамиров; производство – Пензфильммаш, НеМедиа

Роскомнадзор принял меры по ограничению показа фильма "Непосредственно Каха" режиссера Виктора Шамирова. Об этом сообщила первый зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в своем телеграм-канале.

"Роскомнадзором в рамках установленной компетенции приняты меры по прекращению демонстрации фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" на аудиовизуальных сервисах, а также направлено обращение в Генпрокуратуру Российской Федерации для рассмотрения вопроса о подготовке искового заявления в суд о признании фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", – отметила Буцкая.

Накануне министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение у сиквела фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм". По данным министерства, заявление об отзыве фильма поступило от ООО "Авис медиа".

Отмечалось, что после того как сиквел стал доступен на стримингах, зрители возмутились сценой сексуального насилия в отношении спящей девушки. При этом девушку выставили виноватой, а изнасилование оправдали главным героем и его другом.



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