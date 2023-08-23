Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у сиквела фильма "Непосредственно Каха"

Фото: кадр из фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм"; режиссер – Виктор Шамиров; производство – Пензфильммаш НеМедиа

Министерство культуры Российской Федерации отозвало прокатное удостоверение у сиквела фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" режиссера Виктора Шамирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На основании обращения и заявления правообладателя фильма "Непосредственно Каха. Другой фильм" Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения данной картины", – заявили в Минкультуры.

В министерстве добавили, что заявление об отзыве фильма поступило от ООО "Авис медиа".

Кинокартина "Непосредственно Каха. Другой фильм" – это второй полнометражный фильм о друзьях из Сочи – Кахе и Серго. История этих героев началась в веб-сериале "Непосредственно Каха". Роли Кахи и Серго исполнили Артем Карокозян и Артем Калайджян. Авторами сценария полнометражной картины стали Калайджян и Шамиров.

Первая полнометражка вышла осенью 2020 года. Фильм держался в топе по сборам на протяжении четырех недель и собрал в отечественном прокате свыше 500 миллионов рублей. Продолжение фильма вышло в кинотеатрах 25 мая. После того как сиквел стал доступен на стриминговых площадках, зрители возмутились сценой сексуального насилия в отношении спящей девушки. При этом девушку выставили виноватой, а изнасилование оправдали главным героем и его другом.

Накануне сообщалось, что завершились съемки фильма "Полярис" с актерами Хоакином Фениксом и Руни Марой. По данным СМИ, эта кинокартина стала воссоединением Феникса и режиссера Линн Рэмзи, которые в последний раз работали вместе над детективным триллером "Тебя здесь никогда не было" в 2017 году.

Для Рэмзи "Полярис" стал первым почти за 25 лет проектом, сценарий к которому режиссер написала самостоятельно.



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