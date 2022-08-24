Актера Николая Лебедева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

Фото: vk.com/teatrmossoveta

Старейшего актера Театра имени Моссовета Николая Лебедева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

Церемония прощания с народным артистом прошла в Театре имени Моссовета. На панихиду пришли близкие, поклонники и коллеги Лебедева.

О смерти актера стало известно 21 августа. Лебедев скончался на 101-м году жизни. В театре рассказали, что Лебедев имел яркую индивидуальность, хорошие внешние данные, а также большой жизненный опыт и огромную творческую работоспособность. Среди известных киноработ актера – "Освобождение", "Выбор цели", "Вечный Зов", "Экипаж", "Тишина" и другие.

