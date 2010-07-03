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16:18

Актрису Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

культура утраты общество

16:18

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Похороны народной артистки России Алесандры Назаровой прошли на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

"Мы простились с нашей дорогой актрисой и свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры", – сказал представитель театра имени Ермоловой, где работала актриса.

Назарова ушла из жизни 22 августа на 80-м году жизни. Она окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой.

Артистка снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Многим известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня".

По информации СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была. Ее сын Дмитрий погиб в 2011 году.

Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

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культура утраты общество

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