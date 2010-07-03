Судьбу внучки Александры Назаровой будут решать родственники

Фото: ermolova.ru

Судьбу оставшейся сиротой 11-летней внучки народной артистки России Александры Назаровой будут решать родственники, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского драматического театра имени Ермоловой, где служила актриса.

Назарова ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. По данным СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была.

В театре подчеркнули, что сейчас девочка находится в летнем лагере. "Решение ее дальнейшей судьбы – не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи", – говорится в сообщении.

О смерти артистки стало известно накануне. О дате, времени и месте прощания сообщат дополнительно.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой.

Назарова снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. В 2001 году получила звание народной артистки России.

Многим зрителям актриса запомнилась по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня". Старшее поколение помнит ее по ролям Нади Брагиной в фильме "А если это любовь?" (1961) и Иры Егоровой в фильме "Любимая" (1965). Также она сыграла в кинолентах "Экипаж", "Принцесса на бобах" и сериале "Бригада".