Умерла актриса Александра Назарова

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Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московского драматического театра имени Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, отметили в театре.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой.

Назарова снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. В 2001 году получила звание народной артистки России.

Многим зрителям актриса запомнилась по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня". Старшее поколение помнит ее по ролям Нади Брагиной в фильме "А если это любовь?" (1961) и Иры Егоровой в фильме "Любимая" (1965). Также она сыграла в кинолентах "Экипаж", "Принцесса на бобах" и сериале "Бригада".