Фото: ermolova.ru

Народную артистку Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище в субботу, 24 августа, сообщил ТАСС представитель Московского драматического театра имени Ермоловой, где служила актриса.

Как уточнил собеседник агентства, прощание состоится в тот же день на Новой сцене театра имени Ермоловой с 11:00 до 13:00.

Артистка ушла из жизни 20 августа в возрасте 79 лет. По данным СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была. Ее сын Дмитрий погиб в 2011 году.

Назарова снялась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах. В 2001 году получила звание народной артистки России.

Многим зрителям Александра Назарова известна по сериалам "Моя прекрасная няня", "Бригада" и "Кадеты". В ее послужном списке также фильмы "А если это любовь?", "Любимая" и "Софья Перовская".