Память актрисы Назаровой предложили увековечить в Москве

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Фото: кадр из фильма "Держи удар, детка", 2016, реж. Ара Оганесян
В комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы готовы поддержать инициативу увековечить память актрисы Александры Назаровой.
"Если поступит предложение от театра, от ее коллег, то, конечно. Она замечательная актриса. Много играла в театре, кино. Очень много дублировала фильмов. Поэтому, если труппа театра выйдет с предложением увековечить ее память доской на доме, если это поступит к нам, мы поддержим предложение", – цитирует Агентство "Москва" председателя комиссии Евгения Герасимова.
Накануне стало известно о смерти актрисы Александры Назаровой. Народной артистке России было 79 лет. О дате и месте прощания пока не сообщается.
По данным СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была. В Московском драматическом театре имени Ермоловой рассказали, что сейчас девочка находится в летнем лагере. "Решение ее дальнейшей судьбы – не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи", – говорится в сообщении на сайте театра.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой.
Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. В ее послужном списке фильмы "А если это любовь?", "Любимая", "Софья Перовская". В 2001 году получила звание народной артистки России. Многим зрителям Александра Назарова известна по сериалам "Моя прекрасная няня", "Бригада" и "Кадеты".
Ее сын Дмитрий погиб в 2011 году.
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