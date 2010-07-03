Память актрисы Назаровой предложили увековечить в Москве

Фото: кадр из фильма "Держи удар, детка", 2016, реж. Ара Оганесян

В комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы готовы поддержать инициативу увековечить память актрисы Александры Назаровой.

"Если поступит предложение от театра, от ее коллег, то, конечно. Она замечательная актриса. Много играла в театре, кино. Очень много дублировала фильмов. Поэтому, если труппа театра выйдет с предложением увековечить ее память доской на доме, если это поступит к нам, мы поддержим предложение", – цитирует Агентство "Москва" председателя комиссии Евгения Герасимова.

Накануне стало известно о смерти актрисы Александры Назаровой. Народной артистке России было 79 лет. О дате и месте прощания пока не сообщается.

По данным СМИ, у нее не было близких родственников, за исключением внучки, опекуном которой она была. В Московском драматическом театре имени Ермоловой рассказали, что сейчас девочка находится в летнем лагере. "Решение ее дальнейшей судьбы – не минутное дело. У нее есть второй опекун, родные, друзья семьи", – говорится в сообщении на сайте театра.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Сначала играла в Центральном детском театре, затем прошла прослушивание в театре имени Ермоловой.

Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. В ее послужном списке фильмы "А если это любовь?", "Любимая", "Софья Перовская". В 2001 году получила звание народной артистки России. Многим зрителям Александра Назарова известна по сериалам "Моя прекрасная няня", "Бригада" и "Кадеты".

Ее сын Дмитрий погиб в 2011 году.

