Собянин: капремонт жилых домов – памятников архитектуры станет проще для жильцов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о ремонте домов – памятников архитектуры в столице. Соответствующая информация была опубликована в личном блоге политика.

"Мы за то, чтобы сохранились культурные и архитектурные памятники. Это очень важно, чтобы сохранить облик Москвы. Но чтобы это не доходило до абсурда", – сказал Собянин.

По его словам, зачастую объектом охраны является деталь интерьера жилого здания, а не сам дом. Ремонт таких памятников не требует сложных процедур и экспертизы.

Собянин подчеркнул, что новый федеральный закон сделал необязательным проведение специальной экспертизы для организации капитального ремонта таких зданий. Теперь такие процедуры необходимы только по отношению к конкретных объектам, которые находятся под охраной.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что столица заключила 61 договор аренды объектов культурного наследия (ОКН), образования и гостиниц в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год".

При этом на данный момент 43 заключенных договора уже были переведены на льготную ставку. Чтобы воспользоваться программой, инвесторы должны поучаствовать в аукционах по аренде объектов, после чего столица заключит с победителями договор, объяснил заместитель градоначальника.

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