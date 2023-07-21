Москва заключила 61 договор с инвесторами по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2012 года Москва заключила 61 договор аренды объектов культурного наследия (ОКН), образования и гостиниц в рамках льготной программы "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Подписано 30 договоров по аренде ОКН общей площадью 17,1 тысячи квадратных метров, столько же договоров действует по аренде недвижимости для размещения частных образовательных учреждений площадью около 43,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, заключен один договор аренды здания для открытия гостиницы площадью 288 квадратных метров", – отметил он.

Ефимов напомнил, что льготная программа работает в столице уже порядка 10 лет, благодаря ей арендаторы могут приобрести ОКН, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и привести их в порядок. В 2013 году в программу вошли объекты образования, в прошлом году стали доступны здания для возведения гостиниц.

Для того чтобы воспользоваться программой, инвесторы должны поучаствовать в аукционах по аренде объектов, после чего столица заключит с победителями договор, объяснил заместитель градоначальника.

Отмечается, что если гражданин желает арендовать ОКН или образовательные учреждения, то договор будет заключен на 49 лет, при аренде зданий для гостиниц – на 20 лет. Льготная ставка начинает действовать после выполнения всех необходимых условий программы.

На данный момент 43 заключенных договора уже были переведены на льготную ставку, арендаторы занимают более 46 тысяч квадратных метров, отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Большая часть объектов расположена в центре столицы – 18, на востоке – 6 и по 5 — на юго-востоке и северо-западе города", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что за все время существования программы "1 рубль за квадратный метр в год" она смогла спасти 22 столичных памятника архитектуры.

Благодаря программе в столице привели в порядок жилой дом купца Николая Баулина XIX века, Чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде, городскую усадьбу Андрея Сытина, особняк Московской межевой канцелярии. Сейчас в зданиях располагаются офисные помещения, магазин, частная клиника, гостиница и другие объекты, рассказал он.



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