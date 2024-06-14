Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

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Владимир Путин пообещал сделать предложение по работе бывшему мэру Краснодара, депутату ГД Евгению Первышову, который ушел на СВО. Об этом президент РФ заявил на встрече с участниками программы "Время героев".

Российский лидер после выступления одного из участников встречи спросил, где тот работал до мобилизации. Первышов сказал, что он был и остается депутатом в Госдуме, а осенью 2022 года он согласовал свое решение со спикером ГД Вячеславом Володиным, подписал контракт и отправился на фронт добровольцем. С его слов, вернулся из зоны боевых действий он осенью прошлого года.

"Для меня (это. – Прим. ред.) неожиданно", – отметил Путин.

Также глава государства поинтересовался у Первышова, откуда тот был избран в качестве депутата. Тот ответил, что его избрали от Краснодара, где он был мэром с 2016 по 2021 год.

Ранее российский президент заявил, что российская сторона готова начать переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, если Киев выполнит ряд условий. Для начала диалога украинские власти должны вывести ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.