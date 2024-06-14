Путин: РФ отодвигает линию фронта под Харьковом, чтобы снизить удары по Белгороду

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Россия вынуждена отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить террористические удары по Белгороду, заявил Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

В настоящее время российские военные, по словам президента, достойно выполняют задачи в Харьковской области.

"Если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, мы тогда задумаемся о том, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты", – добавил Путин.

Ранее президент рассказал, что РФ непобедима, так как ее многонациональный и многоконфессиональный народ чувствует себя единой семьей. Кроме того, власти страны любят и считают членами такой же большой семьи и участников СВО, добавлял он.

