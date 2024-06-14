Тела двух человек извлекли из-под завалов подъезда дома в Шебекине

Фото: МЧС России

Тела мужчины и женщины извлекли из-под завалов подъезда дома в Шебекине Белгородской области, который обрушился после атаки украинских войск, сообщает телеграм-канал МЧС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в свою очередь заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Подъезд дома обвалился после обстрела со стороны ВСУ 14 июня. По последним данным, общее число раненых в результате атаки достигло 7 человек. В СКР уже заявили, что приступят к расследованию преступлений украинских войск.

