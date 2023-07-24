125 молодых музыкантов прошли авторскую программу Башмета в Академии "Меганом"

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

Молодые музыканты со всей России творили под руководством экспертов в области классической музыки с 16 по 23 июля в Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ").

Авторская программа "Академия Юрия Башмета" объединила 125 молодых талантливых музыкантов со всей России и стран ближнего зарубежья. Учиться у Башмета приехали молодые дирижеры, звукорежиссеры, артисты оркестра и композиторы из Санкт-Петербурга, Красноярского края, Донецкой и Луганской народных республик, Татарстана и Белоруссии.

За время обучения молодые авторы под руководством наставников написали 24 произведения. Часть из них будет выпущена на музыкальном лейбле арт-кластера "Таврида" для прослушивания широкой аудиторией.

Ключевым событием образовательной программы стал Первый фестиваль классической музыки "Звезды Меганома", который проводится в поддержку молодых имен и отечественной музыкальной культуры.

Полноценный образовательный курс был разработан Академией творческих индустрий "Меганом" под кураторством лучших мастеров музыкальной индустрии современности и направлен на поддержку молодых профессионалов, повышение интереса к новой академической музыке в России. Идейным вдохновителем и руководителем образовательной программы выступил альтист, дирижер, Герой Труда РФ, народный артист СССР, легенда "Тавриды", лауреат четырех Государственных премий РФ и премии "Грэмми" Юрий Башмет.

Курирует программу музыкальный продюсер арт-кластера "Таврида" Анна Храмова, а в числе опытных наставников – директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. Кроме того, экспертами программы выступили народный артист России, профессор Московской консерватории, почетный председатель союза композиторов РФ Александр Чайковский, российский композитор, пианист, педагог, лауреат всероссийских и международных конкурсов Кузьма Бодров, композитор, автор мюзиклов, симфонической и камерной музыки, музыки для театра и кино Антон Танонов и другие.

"Гениальные музыканты вырастают из способных и талантливых. В Академии "Меганом" собрались как раз такие. Поэтому перспектива у классической музыки в России очень хорошая. Академическое искусство сейчас востребовано, люди ищут вдохновение и утешение именно в классических произведениях. Наша задача сейчас – помогать молодым музыкантам развиваться и популяризировать их творчество", – рассказал Чайковский.

Академия творческих индустрий "Меганом" открылась в Крыму в конце мая. Круглогодичный образовательный центр стал одной из ключевых площадок арт-кластера "Таврида" и молодежно-просветительского курорта "Таврида.АРТ". Гостям представили пять направлений, на которых будут учиться слушатели академии: "Театр", "Музыка", "Новые медиа", "Дизайн" и "Изобразительное искусство".