"Таврида.АРТ" запустила музыкальный лейбл

Фото: пресс-служба "Таврида.АРТ"

Платформа возможностей "Таврида.АРТ" объявила о запуске музыкального лейбла. Песни молодых артистов – резидентов "Тавриды" – теперь можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

Лейбл будет продвигать творчество молодых музыкантов, писателей и поэтов, которые регулярно участвуют в образовательных заездах "Тавриды". Исполнители при этом не ограничены в жанрах. В дистрибьюцию пойдет современная музыка, джаз, фолк, неоклассика, стихи и даже подкасты. Главное – качество и новизна контента.

"Таврида" существует уже восемь лет. Ежегодно на площадку приезжают свыше 7 000 участников, многим из них было бы интересно сотрудничество с лейблом. Они создают большое количество авторской музыки, с которой выступают на концертах и фестивалях, подкастов, аудиокниг, но не имеют возможности продвигаться в цифровом пространстве. А это классный контент, который хочется слушать в наушниках. Поэтому мы создали лейбл, чтобы дать артистам возможность быть услышанными онлайн. Сейчас мы фокусируемся на дистрибьюции, но в планах на ближайшее будущее – выйти на продюсирование артистов "360 градусов", – поделилась продюсер музыкального направления "Тавриды" Анна Храмова.

Подписание контракта с лейблом – цель для многих молодых музыкантов, достижение которой усложнилось с уходом Sony Music, Universal и других западных мейджоров. Лейбл "Таврида.АРТ" станет новой возможностью для артистов в продвижении музыки.

"Моя карьера на "Тавриде" началась в 2020 году. Именно здесь я впервые показал людям свою музыку и выступил перед многотысячной аудиторией, а главное, понял, что мое творчество востребовано. За два года я выступил в дуэте с Лолитой, попал на музыкальное шоу "Залетай в тренды", стал победителем проекта "Клипмейкеры на колесах", выиграл "Музыкальный кастинг от "Русской медиагруппы" и выступил на дне рождения "Русского радио", – рассказал резидент Илья Allergia.

Первым альбомом, выпущенным на лейбле, стал "Таврида.АРТ 2022". В нем собраны 18 лучших песен, записанных резидентами во время образовательного сезона арт-кластера в Крыму. Альбом доступен на всех стриминговых сервисах по ссылке.

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