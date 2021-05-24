Фильм "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь покажут в российских кинотеатрах

Фото: кадр из фильма "Красотка"; режиссер – Гэрри Маршалл; производство – Touchstone Pictures

Романтическую комедию "Красотка" 1990 года с Джулией Робертс и Ричардом Гиром покажут в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула кино" с 28 по 30 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

"С 28 по 30 мая фильм "Красотка", современная история "Золушки", которая уже 30 лет вдохновляет зрителей верой в любовь, не знающей преград, снова выйдет на большие экраны. Фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами", – говорится в сообщении.

"Красотка" – одна из самых успешных романтических комедий Голливуда, снятая Гэрри Маршаллом. Картина собрала в мировом прокате почти полмиллиарда долларов, превратив исполнителей главных ролей – Джулию Робертс и Ричарда Гира – в кинозвезд первой величины. Фильм был номинирован на премии BAFTA и "Золотой глобус".

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