Закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля. Прямой эфир

В столице проходит церемония закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля. Прямую трансляцию с красной ковровой дорожки у театра "Россия" ведет Москва онлайн. Ведущие проекта Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева пообщаются с лауреатами, номинантами и звездными гостями.

Московский кинофестиваль – один из старейших кинофорумов в мире, впервые он состоялся в 1935 году. 47-й ММКФ приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы проходили в десяти кинотеатрах Москвы. В общей сложности зрители могли посмотреть более двухсот фильмов из 50 стран.

В программу основного конкурса вошли 12 картин. Жюри возглавил испанский режиссер Луис Миньярро. Лучший по мнению экспертной комиссии фильм получит главный приз фестиваля – "Золотого Святого Георгия". Лауреатов остальных номинаций наградят статуэтками в серебряном исполнении.