Кабмин исправил ошибку в имени Дантеса в описании места дуэли Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское правительство исправило ошибку в имени Жоржа Дантеса в документе 2001 года, где указывалось место дуэли поэта Александра Пушкина. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, следует из данных официального интернет-портала правовой информации.



Изменения вносятся в постановление кабмина "О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в городе Санкт-Петербурге". Ранее название объекта указывалось как "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.", а в исправленной версии – "Место, где 27 января 1837 году состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Ж. Ш."

Ошибку в документе выявили в начале 2025 года. Депутат Госдумы Олег Смолин предположил, что автор надписи перепутал убийцу Пушкина с героем романа Александра Дюма "Граф Монте Кристо" Эдмоном Дантесом. Затем председатель ГД Вячеслав Володин поручил думскому комитету разобраться с ошибкой.

