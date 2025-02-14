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14 февраля, 13:50

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Минкультуры: ошибку с именем убийцы Пушкина в документе исправят в ближайшее время

В Минкультуры прокомментировали ошибку с именем убийцы Пушкина

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ошибку в названии объекта культурного наследия, где произошла дуэль поэта Александра Пушкина, исправят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

По словам первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, необходимые для исправления ошибки документы поступят в Минкультуры и кабмин в течение следующей недели.

В том числе акт госэкспертизы по внесению изменений в реестр в части наименования, а также документы, подтверждающие исправление ошибки в названии объекта.

Ошибку ранее выявили в документах правительства, Минкультуры и петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Там было указано: "Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э. Обелиск, 1937 год".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по культуре разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина Жоржа Дантеса.

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