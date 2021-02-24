Экскурсии по залу с интерактивной картой Москвы возобновились в "Доме на Брестской"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Доме на Брестской" возобновляются экскурсии по залу с интерактивной картой столицы. Все желающие могут узнать об архитектурных объектах и градостроительных проектах от древности до современности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что интерактивную карту Москвы открыли в "Доме на Брестской" в 2014 году.

В настоящее время разработано около 50 тематических сценариев, самые популярные среди посетителей – программа реновации, транспортная Москва, история градостроительства, а также необычные ракурсы города.

Левкин добавил, что сценарий "Необычные объекты мегаполиса" был выбран горожанами в проекте "Активный гражданин". Посетители могут посмотреть дом-яйцо на Чистых прудах, шестиэтажный ажурный дом с бетонными решетками в виде цветочного орнамента на Ленинградском проспекте.

По словам директора ГБУ "Мосстройинформ" Юлии Куликовой, на карту нанесено свыше 40 000 объектов.

Экскурсию можно посетить бесплатно, однако понадобится предварительная запись по телефону: 8 (499) 250-35-82 или электронной почте: dom6@str.mos.ru.

Ранее сообщалось, что в столице заработала онлайн-выставка "Картография Москвы". Ознакомиться с виртуальной экспозицией можно на сайте конгрессно-выставочного комплекса "Дом на Брестской".

Новая выставка состоит из семи разделов. Москвичам доступно почти 200 географических чертежей, которые датируются XVII веком. Кроме того, в разделе "Генеральные планы развития Москвы" представлен документ 1935 года. Это проект столицы будущего. В течение 10 лет архитекторы планировали присоединить новые районы к черте Москвы, построить жилые кварталы.

