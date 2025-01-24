The Guardian: Ханс Циммер поработает над новым гимном Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия попросила композитора Ханса Циммера поработать над новым национальным гимном. Об этом пишет The Guardian.

По словам председателя Главного управления развлечений Турки Алалшиха, Циммер согласился создать "общие наброски" проекта.

"Мы много говорили о будущих проектах, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. В том числе о переложении саудовского национального гимна на разные инструменты", – сказал Алалших.

Он также добавил, что с Циммером обсудили мюзикл под названием "Аравия", "очень масштабный концерт" и саундтрек к предстоящему фильму "Битва при Ярмуке". Министр ожидает окончательного соглашения по всем проектам.

Между тем песня Sigma Boy ("Сигма бой"), исполняемая российскими школьницами, оказалась на седьмой строчке нового чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard. Трек стал вирусным вскоре после релиза, набрав на видеохостинге YouTube более 51 миллиона просмотров за три месяца. Его исполняют 11-летняя Бэтси (настоящее имя – Светлана Чертищева. – Прим. ред.) и 12-летняя Мария Янковская.