23 декабря, 12:23

Культура

Глава Русского музея рассказала, как создавалась выставка о Москве на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подготовка выставки Русского музея "Образ Москвы в русском искусстве" заняла несколько месяцев и потребовала масштабной исследовательской работы в фондах, рассказала генеральный директор музея Алла Манилова.

Она подчеркнула, что проведение данной выставки стало значимым событием для всех ценителей искусства и истории столицы, однако ее создание было бы невозможным без команды профессионалов.

Благодаря большому труду в процессе подготовки выставки в Москве представлено богатое наследие Государственного Русского музея, которое отражает облик столицы через призму разных эпох и художественных направлений.

Кроме того, это первая в истории музея выставка, посвященная Москве, а часть произведений демонстрируется в столице впервые.

"Кураторы поставили перед собой задачу не просто собрать произведения, в которых запечатлена Москва, но и показать, как на протяжении веков менялся взгляд художников на столицу и ее жителей", – объяснила Манилова.

Она подчеркнула, что работа началась с глубокого изучения музейных собраний, архивных документов и исторических контекстов, которые позволили точнее определить место каждого произведения в повествовании выставки.

На этапе предварительного отбора специалисты составили широкую выборку, в которую вошли несколько сотен произведений живописи, графики и скульптуры. После этого начался многоступенчатый пересмотр, в ходе которого сопоставлялись эскизы и варианты, изучались связи художников с Москвой.

"Важно было показать не только сам город, но и тех, кто создавал его культурный образ. Поэтому в экспозицию вошли произведения, где великие москвичи представлены и за пределами родного города, но при этом остаются частью московского культурного кода", – отметила генеральный директор музея.

Итогом работы стала цельная экспозиция, в которой столица показана как архитектурный образ, как духовный центр и как город людей, которые определяли историю страны.

Кроме того, выставка стала не только площадкой для демонстрации произведений, но и пространством для диалога о культурной идентичности Москвы.

Ранее стало известно, что "Образ Москвы в русском искусстве" посетили 200 тысяч жителей и гостей города.

200-тысячным посетителем стал пенсионер Николай Жданов, который пришел на выставку вместе со своей супругой Людмилой. Они поделились, что раньше неоднократно бывали на ВДНХ, однако павильон № 1 "Центральный" посетили впервые. Интерьеры здания произвели на них большое впечатление.

