Друг актера Максима Белецкого назвал возможную причину его смерти

Фото: vk.com/teatrkukolmariel

Друг погибшего в Индии актера Республиканского театра кукол Йошкар-Олы Максима Белецкого сообщил, что причиной смерти артиста стала черепно-мозговая травма. Об этом пишет "Газета.ру".

Как он отметил, актер хотел вернуться в РФ. В версию индийской полиции о том, что артист мог погибнуть из-за передозировки запрещенными веществами, собеседник издания не поверил.

"Максима хорошо знал, мы вместе с ним играли в театре, а также организовали собственную группу. Потом мы с ним уехали в Крым, а там наши пути разошлись. Я уехал к себе в город, а он остался там, но потом улетел в Индию вместе с Аней, как я понимаю. Конечно, вся эта новость стала для меня, да и для всех, шоком", – сказал он.

О смерти актера стало известно 23 ноября. Родственники Белецкого рассказали, что он будет кремирован и похоронен в Индии. При этом причины смерти артиста не уточнялись.

Актер работал в театре кукол с 2007 по 2021 год. Он исполнил множество ролей в таких спектаклях, как "Бармалей", "Винни Пух", "Красная Шапочка", "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом", "Прекрасное далеко" и других.

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