Российский актер театра кукол Максим Белецкий погиб в Индии

Фото: 123RF/pookies

Актер республиканского театра кукол Йошкар-Олы Максим Белецкий погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

Родственники актера рассказали, что он будет кремирован и похоронен в Индии. При этом причины смерти артиста не уточняется.

Максим Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая как актер, после чего получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.

Актер работал в театре кукол с 2007 по 2021 год. Он исполнил множество ролей в таких спектаклях, как "Бармалей", "Винни Пух", "Красная Шапочка", "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом", "Прекрасное далеко" и других.