Умер актер Александринского театра Иосиф Кошелевич

Фото: alexandrinsky.ru

Актер Александринского театра Иосиф Кошелевич скончался в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба театра.

Артист ушел из жизни 17 ноября. О церемонии прощания станет известно позже.

В театре рассказали, что служению Александринской сцене Кошелевич посвятил почти 35 лет свой творческой биографии, в труппу Государственного академического театра драмы имени Александра Пушкина он был принят в 1989 году.

За годы работы в театре Кошелевич сыграл более 30 ролей, он был мастером эпизодических образов. Яркой сценической работой стала роль провокатора Липпанченко в спектакле Андрея Могучего по роману Андрея Белого Петербург (2005).