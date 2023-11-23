Сын режиссера Митты опроверг информацию о тяжелом состоянии отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сын режиссера Александра Митты Евгений опроверг ранее появившиеся в СМИ сведения об ухудшении состояния отца. Об этом он сообщил "Газете.ру".

"Нет, все нормально у него", – отметил он.

Ранее сообщалось, что Митта все еще находится в больнице в состоянии средней тяжести. Уточняется, что он находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

До этого состояние госпитализированного 13 ноября режиссера оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На его состояние также оказал влияние перенесенный инсульт.



"The City. Говорим": интервью с Евгением Миттой