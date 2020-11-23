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Культура

12:46

Крис Пратт попросил Криса Хемсворта поменьше тренироваться

культура

Фото: instagram.com/chrishemsworth

Голливудский актер Крис Пратт попросил коллегу по фильму "Тор: Любовь и гром" Криса Хемсворта снизить интенсивность тренировок под фотографией в Instagram-аккаунте последнего.

На снимке запечатлен мускулистый Хемсворт, который переворачивает огромное колесо. В подписи актер пошутил, что решил побаловать себя "пончиком".

"Только что получил сообщение от моего тренера, и ему нужно, чтобы ты прекратил тренироваться, потому что, поскольку мы будем в одном фильме и все такое, он не хочет, чтобы я стоял рядом с тобой, если ты так выглядишь", – написал Пратт.

Актер посоветовал коллеге срочно набрать 11 килограммов.

Сюжет фильма "Тор: Любовь и гром" пока неизвестен. Официально подтверждено участие как Хемсворта и Пратта, так и Натали Портман, которая исполнила роль подруги Тора в первых фильмах. В новой картине она заменит возлюбленного в роли защитника Асгарда.

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