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Культура

13:41

Сериал "ВандаВижен" выйдет на Disney Plus до конца 2020 года

культура кино

Фото: Disney

Компания Disney+ опубликовала проморолик с анонсами ожидаемых фильмов, сериалов и шоу в этом году. В него вошли фрагменты фильмов "Скрытые фигуры", "Большой", "Люди Икс-2" и оригинальных шоу Disney+ "Парни что надо", "Мандалорец" и "ВандаВижен".

Релиз последнего проекта анонсировали сначала на 2021 год, затем на конец 2020, а после – снова на 2021. Однако теперь с выходом рекламного ролика Disney+ премьера сериала ожидается к новому году.

Видео: YouTube/Disney

"ВандаВижен" – это шестисерийный сериал, действие которого происходит после событий фильма "Мстители: Финал" в киновселенной Marvel. Главные роли в работе исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Ранее сообщалось, что роль супергероя Тора в киновселенной Marvel снова будет играть австралийский актер Крис Хемсворт. Он исполняет ее порядка 9 лет. Новая картина "Тор: Любовь и гром" появится на экранах в 2022 году.

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