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Культура

08:43

Disney перенес выход "Черной вдовы" на май 2021 года

культура

Фото: Disney

Walt Disney во второй раз перенес премьеру фильма "Черная вдова". Теперь выход фильма намечен на 7 мая 2021 года, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Изначально выход картины был запланирован на 1 мая 2020 года, но на фоне вспышки коронавируса его перенесли на 6 ноября. Причина повторного переноса премьеры не уточняется.

Фильм "Черная вдова" режиссера Кейт Шортланд основан на комиксах Marvel. Роли в картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.

Ранее кинокомпания Sony Pictures решила перенести релиз сиквела фильма "Веном" на следующий год. Теперь премьера ленты об антигерое из вселенной Marvel запланирована на лето.

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