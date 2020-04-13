Студия Marvel раскрыла "пасхалку" в фильме "Мстители: Финал"

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", режиссеры Джо Руссо, Энтони Руссо

Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал". Об этом сообщает "Газета.ру".

Сотрудники студии показали в Twitter, что в одном из эпизодов руки супергероев в красных перчатках, составленные в круг, повторяют рисунок реакторного "сердца" Тони Старка. Они это делают в память о персонаже, который принес себя в жертву.

Картина "Мстители: Финал" стала победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года". Комедией года признали фильм "Загадочное убийство", а лучшей драмой стала картина "После". Победителем в категории семейного кино стал "Алладин". Лучшим сериалом 2019 года зрители назвали "Очень странные дела". Победителей премии определяет зрительское голосование, которое проводится в интернете.

