Зрители признали "Мстителей: Финал" лучшим фильмом 2019 года

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал" реж. Энтони Руссо, Джо Руссо

Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал". Об этом сообщает ТАСС.

Комедией года признали фильм "Загадочное убийство", а лучшей драмой стала картина "После". Победителем в категории семейного кино стал "Алладин". Лучшим сериалом 2019 года зрители назвали "Очень странные дела".

Победителей премии определяет зрительское голосование, которое проводится в интернете.

Накануне стало известно, что фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале. Картину отметили в номинации среди полнометражных лент. Всего в конкурсной программе было представлено 55 лент.

Ранее сериал "Твин Пикс" возглавил список лучших сериалов в жанре ужасов по версии журнала Rolling Stone. Издание отмечало, что абсолютным чемпионом рейтинга сериал делает "мастерское сочетание мистики и человеческих страданий". Критикам и поклонникам он полюбился именно этой синергией. На второе место журнал поставил черно-белый сериал "Сумеречная зона".

